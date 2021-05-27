港股在25日、26日共飆漲753點重返29,000點關卡後，27日開盤跌逾100點。

香港信報報導，恒指27日開低167點報28,998點，國企指數開低42點報10,812點，香港科指開高9點報8,082點。

其中，小米因2021年首季純利年增2.6倍，股價27日開高4.3％報29.35港元。騰訊開低1.3％報610港元。友邦開低1.4％報101港元。平安保險開高0.5％報84.35港元。比亞迪開高1％報177.1港元。

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(工商 )

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