香港恒指27日開低167點 小米開高逾4％ 10:522021/05/27 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股在25日、26日共飆漲753點重返29,000點關卡後，27日開盤跌逾100點。 香港信報報導，恒指27日開低167點報28,998點，國企指數開低42點報10,812點，香港科指開高9點報8,082點。 其中，小米因2021年首季純利年增2.6倍，股價27日開高4.3％報29.35港元。騰訊開低1.3％報610港元。友邦開低1.4％報101港元。平安保險開高0.5％報84.35港元。比亞迪開高1％報177.1港元。 A股三大股指開高走低 創業板跌逾1％ 《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％ (工商 ) #港元 #點報 #小米 #香港恒指 #飆漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李寧遭創辦人旗下企業減持套現逾38億港元 股價跌逾3％ 11:422021/05/18 財經 京東物流招股 首日超購146.1倍 04:102021/05/18 全球財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 《美股掃瞄》通膨疑慮打壓科技股 美股小跌 08:532021/05/18 財經 林鄭月娥：香港已118萬人接受第一劑疫苗 12:262021/05/18 兩岸 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 財經熱門新聞 小英總統看到了嗎？民眾消費信心驚爆大崩潰 - 財經 - 工商 疫情9天34死 龍巖飆漲停！網嚇壞：毛骨悚然 - 財經 MSCI盤後生效 當心爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 台積電甩尾 台股收盤跌42點 萬海、華航亮燈漲停 - 要聞 因工作染疫算職災 勞動部：醫療期間薪資必須照給 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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