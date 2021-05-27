農委會藥毒所提醒外銷供果農戶，因應2021年蔬果進軍東京奧運，日本下修部分的殘留標準，如芒果的「丁基加保扶」及「加保利」容許量，在2021年7月由原本的0.3 ppm及3 ppm，下修成統一基準0.01ppm，農民應避免於後期使用前述藥劑，以順利推展優良農產品至東京奧運。而大陸已於3月公告將在9月起實施新的農藥殘留標準GB2763-2021，毒藥所將持續追蹤比對，期能及早預警，以降低外銷風險。

為提升國產水果之安全品質形象，進而達到化學農藥減量使用之目標，藥物毒所每年更新鳳梨、芒果、香蕉及紅龍果等外銷農產品之防治用藥參考標準及安全採收期，2021年更新增標示藥劑之作用機制種類，提供外銷業者及供果園農戶能便利比對，而擬定正確用藥策略，降低外銷農產品藥檢不合格風險。

藥毒所說明，因消費者食安意識抬頭，世界各國普遍加強蔬果等農產品的農藥殘留抽檢，然而各國的農藥殘留標準不同，往往造成農產品雖符合國內生產規範，外銷輸出至甲國時合格，至乙國時卻不合格的情形發生。農藥殘留標準不僅是外銷的非關稅貿易障礙，若一旦發生違規情事，可能打亂市場價格與秩序，甚至影響國家聲譽。

藥毒所建立的外銷用藥基準，藥毒所表示，是以本國核准登記用藥為主，輔以紅綠燈的概念，綠燈區的藥劑可比照本國的用法及安全採收期，黃燈區的藥劑就要提早使用，紅燈區的藥劑盡量避免使用。毒藥所每年持續收集各國農產品農藥殘留標準，比較各國的殘留定義與作物分群等資料，迄今已彙整9個國家、39種品項及2個多國同時比較的外銷用藥基準，包含2021年新增歐盟茶葉、韓國鳳梨、香港鳳梨、馬來西亞柑橘，以及鳳梨、芒果的多國標準。

(工商 )