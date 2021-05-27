據報導，蘋果供應商台積電已經開始生產名為A15的新一代iPhone手機處理器。

來自供應鏈的消息指出，台積電已經開始在生產「iPhone 13」系列手機使用的處理器，而且很可能已經投入量產，雖然尚未得到證實。新iPhone預計將於今年9月推出。

有報導指出，至少台積電已經啟動初步的生產，新的A15處理器產量可望超過iPhone 12系列使用的A14 Bionic 。

該報導指出，台積電已開始生產蘋果下一代iPhone手機的處理器A15，且消息人士透露，A15的需求將超過去年前一代晶片的規模。

蘋果今年將發布iPhone 13是肯定的事，因此唯一的問題就是何時開始量產，以及量有多大。

台積電已經開始生產A15的報導，與知名蘋果分析師郭明錤先前的預測相符。他在去年底出具報告指出，台積電擬降低iPhone 12處理器產量，並暗示這可能是為了轉向iPhone 13做準備。

去年受新冠肺炎疫情影響，iPhone 12系列手機的生產延後。現在A15晶片已經投產的消息，或許意味著今年iPhone 13的發布時間將回復正常。報導指出，台積電將採用N5P製程，即所謂的第二代5nm製程生產A15處理器，其效能估將較A14提升至少20%，功耗也將進一步降低。

(時報資訊)