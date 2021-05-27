中國大陸近來嚴打原物料也令鋼價承受部分壓力，不過，產業人士認為，此波鋼鐵及鐵礦砂價格修正，對緩解未來通膨的壓力，以及達成減排目標反而有利。整體來看，隨著成本居高不下，需求續強，加上國際鋼價仍向上，中鋼(2002)對下半年市況看法仍樂觀。

中鋼在6月內銷盤價續大漲8%，連續第12個月上漲後，預計後續即將開出之第三季盤價也將大漲開出，這將是連續第四季漲價。

中國大陸先於3月下旬明令鋼鐵重鎮唐山市的鋼鐵業，到今年底前碳排放量要減少30~50%，5月1日又取消上百項鋼品13%的出口退稅，多項政策都在抑制中國高爐廠鋼鐵產量，以及降低對澳洲鐵礦砂的需求，並使供應鏈回歸內需市場。

由於上述政策並未壓抑鋼市，中國大陸近來進一步嚴格打壓原物料行情，中國國務院總理李克強日前表示，要高度重視商品價格攀升帶來的不利影響，並推動政策遏止價格不合理上漲，加強監管，導致5月中以來，鐵礦砂、煤炭等價格走跌，也壓抑鋼價。

不過，上述政策一出，反而在未來供給限縮、實際需求成長的預期下，仍支撐中國大陸鋼價。

短期鋼市受中國大陸打壓而遇逆風，市場擔憂中國鋼市行情恐拖累台灣在內的亞洲鋼市，不過中鋼、中鴻(2014)，以及產業人士，對鋼市下半年仍持正向態度。

中鋼、中鴻都對下半年鋼市持正向態度。主要原因，一為隨各國自疫情後復甦，基礎建設潮一波波，且汽車、機械、營建、家電業等銷量回溫，實際後市需求仍強勁；二來，中鋼、中鴻產品報價本就落後國際行情一段，還有補漲空間，且目前歐洲、美國、日本、南韓、越南等地行情未墜，反而依舊看漲。

整體來看，目前包括台灣，美國、日本、南韓、越南等鋼鐵產業都出現供不應求，加上各地為符合環保煉鋼，成本提升等情況下，鋼價仍易漲難跌，即使第三季以後漲幅趨緩，上游中鋼獲利仍可具水準，中鴻，燁輝(2023)、盛餘(2029)、新光鋼(2031)、美亞(2020)等，因需求暢旺，營收、獲利也可保持穩定。鋼鐵股獲市場資金青睞，中鋼、中鴻早盤抗跌，帶動鋼鐵股上攻。

(時報資訊)