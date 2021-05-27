2021年投資市場最大的干擾來源，除了近期諸多國家新冠疫情升溫，再來就屬通貨膨脹。2021年全球「結構性通膨」與「循環性通膨」將同時出現 。凱基銀行認為，此波物價上漲兼具長期以來的結構性與短期的循環性因素，提醒投資人不要忽視物價可能長期上漲的壓力，以「加股減債」配置抗通膨類股及短天期債券的基金組合，因應下半年甚至未來一年的市場變化。

多數經濟學家認為去年第四季以來，原油、工業金屬、黃豆、玉米、小麥、紙漿、橡膠、玻璃、鋼鐵、水泥、塑化、半導體、電子元件、被動元件及貨櫃散裝航運等價格上漲，是因為去年新冠疫情後遞延生產、消費與運輸不順等因素造成。在樂觀預期疫苗施打後，工廠逐漸恢復生產，年底前多數產業供不應求的現象能獲得改善，短期的循環性通貨膨脹預計最遲在明年上半年消失。

近期聯準會仍以物價上揚是暫時現象，宣示維持貼近於零的官方利率與每月1,200億美元購債規模釋放資金，凱基銀行推測，若六月份公布物價漲幅仍舊很高，金融市場進一步震盪；或是聯準會扭轉「暫時上漲」看法至「長時間上漲」，就有可能宣示縮減購買債券來減少物價上漲壓力。若是如此，初期金融市場或許會因資金潮退燒而下跌，但應能很快意識到景氣依然維持復甦，並將資金抽離債券市場、湧向股市，因此「加股減債」是較好的應對。

基金配置中，股票型基金可選擇原物料、礦業、地產、貴金屬等受惠抗通膨實物概念類股，債券型基金應該減持存續期長、選擇存續期較短者。科技類高成長型股票基金在前一波市場上漲過程中，被認為股價高估而拉回，但修正後的股價，只要獲利成長性能超越通貨膨脹率，也是可以小幅配置的抗通膨標的。

(時報資訊)