印度新冠肺炎疫情全面失控，加上又出現「毛黴菌病」，各種情形都令國際十分關注。雃博(4106)醫用製氧機印度區訂單暢旺；台微體(4152)抗黴菌藥物獲印度藥證，將即刻引進印度市場進行救援，今日雙雙鎖在漲停板，成為生醫族群的領頭羊，開盤一個半小時，雃博有超過6000張買單搶著要買，台微體則是高掛700餘張買單想搶進。

印度疫情爆發，雃博製氧機透過中國大陸生產基地，出貨到印度市場，另外，主力產品為氣墊床與陽壓呼吸治療器，在歐美普遍施打疫苗後，疫情目前開始趨緩，預期非急性照護市場的需求將會開始回升，有利氣墊床與陽壓呼吸治療器的市場需求。

台微體與全球製藥公司Zydus(NSE：CADILAHC)簽訂授權供應和商業化合約，將台微體旗下抗黴菌藥物「安畢黴微脂粒凍晶注射劑」以商品名「AmphoTLC」在印度銷售。AmphoTLC是第一、也是唯一能夠跟原廠藥AmBisome達到生體相等性的複雜學名藥，證實其與世上最安全的兩性黴素Ｂ藥物的相同性。隨著印度最近新冠肺炎而引發的毛黴菌病(COVID-19 associated mucormycosis, CAM)感染激增，AmphoTLC將立刻進口至印度，緊急彌補該國微脂體劑型兩性黴素Ｂ的短缺。

(時報資訊)