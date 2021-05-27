大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／新華社）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日（26）表示，上海、江蘇有關民間機構願捐贈台灣一批新冠肺炎疫苗，至於捐贈何種疫苗，會考慮接受方的意願。衛福部部長陳時中則表示：「他們沒在打的（BNT）我們有一點興趣，他們有在打的，我們不敢用。」此言引發高度爭議，網友更忍不住大酸：「可是我們的防疫排名已經落到他們後面了耶！」

近日有不少縣市首長呼籲中央開放地方政府自購疫苗，先前上海復星醫藥也表示願向台販售輝瑞BNT疫苗，昨日大陸國台辦進一步指出，已有民間機構表示願向台灣捐贈疫苗，「至於捐贈何種疫苗，我想應該會考慮接受方的意願」。針對大陸疫苗相關議題，陳時中在記者會中回應：「他們沒在打的我們有一點興趣，他們有在打的，我們不敢用。」

陳時中這句話引起網路熱議，大批網友對此相當不滿，有人諷刺道：「可是我們的防疫排名已經落到他們後面了耶！」指台灣在《彭博》25日公布的最新全球「防疫韌性排名」（The Covid Resilience Ranking），已從上個月的第5名降至15名，遠遠落後大陸的第9名。

其他網友也紛紛留言：「政治凌駕專業最佳表現」、「陳時中你憑什麼用『我們』這個詞，你不可以代表所有人」、「會造成今天就是他的雙標，說出這樣的話一點也不意外」、「講得好像台灣疫苗沒有風險一樣」、「社會中低層級收入的工人不像你們口袋深，大多數人要養家付貸款，你們的考量完全沒顧慮到基層的多數，有幾趴的人能支持到打你們所謂的安全疫苗」。

(中時新聞網)