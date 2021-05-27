「飆風玫瑰」羅斯是不少籃球迷心目中最受激勵人心的指標性人物，尤其是他堅忍不拔的奮戰精神鼓舞著球迷。今天羅斯再度上演著驚心動魄的畫面，不但扮演了救世主角色，而且還一度受傷，不過，羅斯依舊神勇的站起來，帶領尼克101比92逆轉擊敗老鷹，相隔1131天在次嘗到季後賽勝利滋味。

年度最佳第六人蘭道爾連續兩場比賽夢遊，此役雖有15分、12籃板表現，但16投僅中5卻是明顯不及格。

幸好羅斯屢屢在關鍵時刻挺身而出，幫助尼克縮小落後差距，並且在第四節最後5分鐘發動10比1攻勢，成功逆轉戰局，將系列賽扳成1比1平手。

羅斯上半場攻下14分，全隊最高，第三節砍進10分，率領尼克打出32比18的單節攻勢，成功超前比數。第四節雙方91平手的時候，羅斯突破上籃得手，幫助尼克打出一波強悍攻勢鎖定勝局。

羅斯不愧是老當益壯，第三節的神勇表現讓人嘆為觀止，更重要的是一度扭傷倒地，但他立刻站起來投入戰局，尼克球員受到激勵最終拿下勝利。

全場攻下26分、4籃板、4助攻的羅斯，可說是尼克致勝最大功臣，同時這也是羅斯再2018年4月22日以灰狼球員身分擊敗火箭之後，相隔1131天再度嘗到勝利滋味。

(中時 )