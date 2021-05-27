彭博社最新發布的全球「抗疫韌性排行」，台灣在過去一個月內從第5名下滑至第15名。面對本土疫情來勢洶洶，民眾黨立委高虹安今提出三大危機，包括疫苗施打率持續低落，推估要6年才能達到75％群體保護；其次，PCR大塞車，校正回歸越歸越遠，疫情趨勢研判恐失準；同時，檢驗量能、病床數、醫護人員人力皆不足，應定期對專責醫院的醫護人員快篩或PCR，呼籲疫情指揮中心正視解決三大危機。

高虹安表示，根據彭博社的推估，台灣需要6年的時間才能達到施打疫苗75％的群體保護比例，很明顯在疫苗的施打率上嚴重不足；蔡英文總統昨在臉書表示，我國已經購買近3000萬劑疫苗，將會在幾個月內分批到貨，預計到8月底，將會有累計1200萬劑疫苗，高虹安質疑，現在每日確診數還在持續攀升，死亡案例也越來越多，台灣還有辦法撐3個月嗎？

高虹安批評，執政黨在去年已多次宣稱將取得相當數量的疫苗，但屢屢跳票，去年明明順利繞過上海復星醫藥集團，直接向德國輝瑞公司購買的三千萬劑BNT-Pfizer疫苗，最終破局，政府聲稱是大陸打壓，如果真的是大陸打壓，政府是否有證據提出，盼立法院疫苗調閱小組能真正運作，了解政府購買疫苗遇到的問題。

針對疫情指揮中心近期提出「校正回歸」，高虹安認為，指揮中心現在每天公布的確診數字，已難以反映台灣疫情趨勢的實況，校正回歸數愈欠愈大，判讀確診的時間落差也愈來愈大，截至5月26日累積待判讀數已高達48159件，需要篩檢的民眾增加，但每天檢測量能已經達到瓶頸，導致確診病例數因有限的篩檢量能，無法真實的反映疫情。

高虹安呼籲政府應研議是否廣設、採購高通量的全自動PCR機台，以現在台大、林口長庚所使用的羅氏cobas 6800機台為例，羅氏6800可以在3小時內檢驗96個樣本，可望降低醫護人員及檢驗人員負擔。

同時，希望政府研議開放民間實驗室也能採檢的可行性，高虹安說，國內許多科研、學術機構甚至民間檢測公司其實也有可以做PCR檢測的機器，當前的疫情嚴峻，在確保安全的前提下，應評估放寬對這些PCR機器的檢驗規定與人力規範。

(中時 )