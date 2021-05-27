國民黨立法院黨團27日召開「疫苗騙子蔡英文 要死多少人？台灣人才有疫苗打？」記者會，書記長鄭麗文（圖）指出，現在國內非常需要救命疫苗，沒有疫苗，全國上下就是剉著等，並批蔡英文總統在臉書貼出「只有跟原廠洽購」的疫苗採購三原則，原來是陳時中採購不利的障礙，而這三原則完全看不出台灣的優勢和籌碼，只看到蔡英文的卸責。（劉宗龍攝）

國民黨團上午舉行「疫苗騙子蔡英文 要死多少人？ 台灣人才有疫苗打？」記者會。（國民黨團提供）

本土疫情爆發，民眾苦於沒有疫苗可打，地方政府向中央喊話開放自購疫苗，但指揮中心仍堅持由中央統籌。國民黨團今天表示，蔡英文總統不感謝地方自力救濟，反而懲罰汙衊他們，證明蔡英文無能、卸責、無法苦民所苦，請蔡英文、指揮官陳時中找回良心，若要權力一把抓，就要負起百分百責任。

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為緩解民眾焦慮沒有疫苗，蔡英文總統昨強調疫苗採購3原則，包含由中央統籌採購、直接向原廠或透過COVAX平台向原廠洽購、外購和國產疫苗已購3000萬劑。國民黨團書記長鄭麗文說，原來指揮官陳時中採購疫苗最大障礙來自蔡英文的命令，完全看不到台灣的優勢，只看到蔡英文的卸責。

鄭麗文表示，短時間看不到美國疫苗輸台的蹤跡，為何蔡政府仍舊不面對事實，若中央努力無效，為何不讓地方一起來努力？ 至於蔡政府強調和原廠採購疫苗，鄭直言，上海復興去年3月就取得BNT疫苗在東亞、港澳台的總代理，若直接賣給台灣恐涉違約。

鄭麗文指出，地方政府欲向上海復興採購的也是原廠出品的BNT疫苗，蔡政府勿在用假消息帶風向攻擊地方首長，此舉只凸顯蔡政府的無能與顢頇，只因為面子掛不住和其築起的政治意識形態高牆所致。

國民黨團總召費鴻泰反問蔡英文買奧迪進口車，是直接跟德國買還是透過台灣代理商，為何妳可以透過代理商買進口車，卻反對南投縣向上海復興採購疫苗，難道蔡英文的霸道比人命更重要？

鄭麗文嘲諷，嘉玲在的時候好像一切都很美好，沒想到出嫁後，阿中答應的承諾都是空的，台灣防疫破滅，原本真心相信阿中的超前部署，換來的是缺疫苗、切篩檢、缺病床，還有「缺德」。

(中時 )