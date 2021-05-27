面對嚴峻疫情，Big City遠東巨城購物中心因應全國3級防疫警戒期延長，決定29日起至6月14日，調整營業時間為中午12點至晚間8點，B3的愛買量販店則調整為上午10點30分至晚間9點30分。

巨城指出，為落實全民防疫，巨城日前已自主於閉店後大規模全館消毒作業，且定期執行病媒防治清消工作；營業期間嚴格執行消費者入館實聯制、要求全程正確佩戴口罩、量測體溫等基本措施，全館全天候不間斷室內排換氣保持空氣流通，每小時以消毒酒精擦拭各樓面手扶梯把手、電梯按鈕、賣場推車及購物籃等顧客接觸點，確保消費者安心購物。

另，方便民眾宅家享美食，巨城推出遠東巨城APP美食外送服務，民眾可線上選購館內各式異國料理送到家，也可使用APP線上預約外帶或電話訂餐外帶，於約定時間至創藝大樓1樓專用車道免下車快速取餐。

6月1日起更推出端午節特惠商品線上預購，有百年老店舊振南主打各式禮盒、古早味春上布丁蛋糕優惠組，還有瓦城泰式飄香粽組合、時時香中式經典粽組合限量登場，以及健康養身的正官庄高麗蔘系列優惠組、華齊堂燕窩禮盒和全家福保健禮盒等，提前預訂享多重優惠。

巨城表示，Big City遠東巨城購物中心館內外嚴守3級警戒標準實施人員防疫機制，確保消費者健康與全體工作人員安全工作環境，更隨時掌握疫情最新動態立即做好應變措施，提供安全無虞的購物環境，陪伴廣大消費者共度防疫新生活。

(中時 )