桃園區公所居家辦公延長 下周一開始服務 10:562021/05/27 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦表示，桃園區公所居家辦公延長1天，下周一開始服務。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園區公所3名員工確診，桃園市長鄭文燦說明，公所289名員工採檢後，都是陰性，原訂居家辦公3天，但考量今、明公所要消毒，因此周五仍居家辦公，下周一公所才會恢復上班。 鄭文燦說，請區長陳玉明向公所團隊鼓勵、加油，雖然有員工確診，但防疫安全跟為民服務都應該用高標準來進行，改成延長到下周一開始恢復上班。 在家防疫太無聊 遊客欲入清水地熱園區 宜警急勸離 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 (中時 ) #公所 #居家辦公 #桃園區公所 #延長 #一開始 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 10:572021/05/18 兩岸 疫情不斷升溫 法務部指示所屬機關彈性上班異地辦公 10:372021/05/18 社會 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 11:292021/05/18 生活 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 疫情續拉警報 央行、財部改電話記者會 04:102021/05/18 金融．稅務 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 在野黨籲發放防疫照顧假津貼 04:102021/05/18 焦點要聞 石門水庫水位僅剩12.2％ 鄭文燦曝：可能進入紅燈 12:362021/05/18 生活 參謀總長熱門人選 張哲平、陳寶餘、王信龍 04:102021/05/18 焦點要聞 頭戴式防護罩上陣 滙豐全台分行開先例 11:082021/05/18 財經 寶島熱門新聞 家裡地板就是游泳池 媽厝國小線上泳課耗體力緩「災情」 - 寶島 畢冊塗鴉風太醜？雄工肯定學生創意 澄清是雙封面 - 寶島 疫情嚴峻 屏東縣府公布12項紓困方案 - 寶島 桃園區公所居家辦公延長 下周一開始服務 - 寶島 確診者足跡來過 台南6市場今起休市3天消毒 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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