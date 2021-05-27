桃園區公所3名員工確診，桃園市長鄭文燦說明，公所289名員工採檢後，都是陰性，原訂居家辦公3天，但考量今、明公所要消毒，因此周五仍居家辦公，下周一公所才會恢復上班。

鄭文燦說，請區長陳玉明向公所團隊鼓勵、加油，雖然有員工確診，但防疫安全跟為民服務都應該用高標準來進行，改成延長到下周一開始恢復上班。

(中時 )