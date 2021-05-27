亞東醫院檢測接種疫苗後的抗體陽性率。（亞東醫院提供）

最新一批41萬劑AZ疫苗亞東醫院首日獲配發800劑，今（27）日將以專責病房的醫護人員優先施打，保護第一線抗疫人員，也保護民眾。另亞東醫院抽驗上批施打AZ疫苗人員「新冠棘蛋白」抗體，取得據統計意義樣本數，檢驗出100％的抗體陽性率，讓院內人心振奮。

上批AZ疫苗開打後，亞東醫院鼓勵同仁接種並開放自費施打，共施打超過1萬1000劑公費及自費疫苗，亞東醫院員工施打率更高達84％。

亞東醫院表示，為增加國人對疫苗的信心，亞東醫院特別檢測院內已接種AZ疫苗同仁的「新冠棘蛋白」抗體，接種兩劑疫苗後即有100％的抗體率；接種一劑且經過21天以上，會擁有與接種兩劑者強度相似的抗體陽性率；檢測結果也顯示，打過第一劑14天以上的同仁，就有86％抗體陽性率。

亞東醫院臨床病理科主任朱芳業表示，由於新冠病毒疫苗較新穎，雖然尚未知道是否能完全阻斷感染，但已知能有效減少重症及死亡，從施打疫苗後產生抗體的檢測結果可以得知，愈早施打疫苗就能愈早產生抗體，呼籲公費對象要盡量及早接種。

(中時 )