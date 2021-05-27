第74屆「世界衛生大會」（WHA）於5月24日至6月1日以視訊方式舉行，14個友邦以WHO會員國身分為我國提案、致函及執言等方式，堅定支持台灣參與WHA；此外，9個理念相近國家及馬爾他騎士團也在WHA會中，直接或間接發言表達支持，力道再創新高。各國公開為台灣有力發聲再次彰顯「新冠肺炎」（COVID-19）疫情下，台灣是全球團結抗疫不可或缺的一環，更展現各國共同齊聲呼籲「世界衛生組織」（WHO）為維護世人的健康安全，應邀請台灣出席WHA。對於友邦及理念相近國家以更堅強的意志明確展現對台灣的支持，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，本年友邦在WHA會中為我國仗義執言，疾呼WHO不該為政治因素排除台灣參與，才能確保防疫無漏洞。帛琉總統兼衛生部長惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）親自發言堅定支持我國。理念相近國家在會中支持台灣的聲量及力道更加強勁，美國、日本、英國、加拿大、澳大利亞及馬爾他騎士團以直接發言方式為台灣聲援，其中英、加、澳三國更是首度在WHA會中明確提及我國，肯定台灣在全球防疫合作的貢獻，並強調終結疫情有賴包括台灣在內的所有夥伴共同合作。德國、紐西蘭、捷克、立陶宛等理念相近國家也以間接方式聲援台灣，強調全球健康正面臨重大挑戰的危急時刻，唯有落實包容性才能戰勝疫情；其中立陶宛也是首度在WHA發言助我。

外交部感謝友邦對我國一向堅定的支持，也感謝理念相近國家以更直接、公開的方式，肯定台灣在醫衛領域的專業及貢獻。外交部再度呼籲WHO尊重並體現憲章宗旨，傾聽各方支持台灣應參與WHA的訴求，邀請台灣平等、有尊嚴參與WHO所有會議、活動與機制。台灣將繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的精神，積極與友邦及理念相近國家密切合作，共同維護全球衛生安全。

(中時 )