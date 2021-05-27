外媒指出，中美兩國預期本周舉行首階段貿易協議的部長級對話，這是美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)上任以來，首度舉行就首階段貿易協議的部長級會談。

香港信報27日援引外媒報導指出，根據中美兩國簽訂的首階段貿易協議，兩國部長級官員將每隔半年進行一次對話，以確認貿易協議承諾的履行情況。不過，雙方原定2020年底的會面取消，延至本次才會面。

根據先前報導，中國2021年履行採購美國貨品的數額不如進度，相信將是本次會議的主要議題。

(工商 )