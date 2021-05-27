中美官員據報本周對話 談首階段貿易協議進展 11:012021/05/27 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒指出，中美兩國預期本周舉行首階段貿易協議的部長級對話，這是美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)上任以來，首度舉行就首階段貿易協議的部長級會談。 香港信報27日援引外媒報導指出，根據中美兩國簽訂的首階段貿易協議，兩國部長級官員將每隔半年進行一次對話，以確認貿易協議承諾的履行情況。不過，雙方原定2020年底的會面取消，延至本次才會面。 根據先前報導，中國2021年履行採購美國貨品的數額不如進度，相信將是本次會議的主要議題。 雲林準3級防疫應變 明啟動第1階段異地辦公 傳中美貿易談判換將 大陸商務部駁斥 (工商 ) #貿易協議 #首階段 #對話 #部長級 #外媒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李帝勳集訓3個月當拳擊手 點菜5道台灣美食「想吃到發瘋」 14:362021/05/16 娛樂 社評／經濟仍將是東亞區域穩定力量 04:102021/05/15 焦點新聞 東奧》別讓選手犧牲 日本中止奧運請願書超35萬人連署 21:022021/05/15 體育 大砍一半以上F35採購 美空軍聽到了 13:292021/05/17 軍事 一銀海外獲利動能 胡志明市分行接棒下一個「金雞母」 11:072021/05/18 財經 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 《國際經濟》歐美同意貿易休兵 歐盟擱置報復性關稅6個月 10:352021/05/18 財經 抗陸護台 美F-22前途黯淡 何時讓路要看它 10:232021/05/16 軍事 《科技》鴻海旗下夏普攜手Fikser 開發車載螢幕及介面 07:452021/05/18 財經 緊追美國成功登陸火星 外媒：陸太空計劃趕超速度驚人 18:492021/05/16 兩岸 失控疫情爆台股大斷頭 殺破萬五恐還有更慘 16:052021/05/16 財經 財經熱門新聞 小英總統看到了嗎？民眾消費信心驚爆大崩潰 - 財經 - 工商 疫情9天34死 龍巖飆漲停！網嚇壞：毛骨悚然 - 財經 MSCI盤後生效 當心爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 台積電甩尾 台股收盤跌42點 萬海、華航亮燈漲停 - 要聞 因工作染疫算職災 勞動部：醫療期間薪資必須照給 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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