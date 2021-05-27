疫情快速升溫，雙北市防疫警戒於15日起提升至第三級警戒，因應新冠肺炎確診個案快速增加，為降低面對面接觸，政府呼籲民眾減少不必要移動與交流，各企業也應採取分流或是居家辦公，零接觸的行動辦公成為主流，因此遠端通訊需求量大增，也成為人際交流的一大難題。

人群減少接觸，企業面對無法直接溝通的困境，運營效率低下，三竹資訊（8284Ｐ表示，為響應政府政策，並為解決社會面對的人際交流問題，將免費提供旗下企業即時通訊軟體「CoLine」給各公司行號及團體使用，提供完全免費的群體通訊使用方案，手機版可直接於AppStore/ Google Play下載，也支援雙版本的電腦系統，可於三竹官網直接下載。

三竹「CoLine」曾獲經濟部工業局科技研究發展專案補助，並於107年通過經濟部工業局共同供應契約採購評選，是一套符合國家級資訊安全的企業通訊軟體。三竹表示，現在公司員工人數達三百多人，採居家辦公後，均仰賴「CoLine」作為內部溝通及指揮協調的重要工具。三竹為開放給企業團體使用，也將系統主機與後端運算系統全體加固，有需要的企業團體都可以隨時下載使用。

三竹指出，CoLine是專為企業團體設計的運營協作軟體，完全在地化開發，健全的資安防護建置，檔案傳輸皆使用憑證加密，圖片內容更設置浮水印，後台設置多種管理功能與詳細紀錄，掌握成員上線狀態，與資料來源與去向，降低內部訊息外流的風險，預計將至少提升全員15％以上工作效能。

另外，為符合企業團體能快速導入企業使用，系統可一筆匯入多成員資料，快速建立群體資訊，不需耗費大量時間建立。於貼文功能上，也提供公告、預約貼文，與無聲發布等各種形式可應用選擇。若是有關團體內部的重要貼文，管理者也可設定強制閱讀，以增強任務佈達，方便管理者對團體內部管理。

三竹強調，如今疫情嚴峻，為了群體利益，短時間內皆會全力協助有需求的使用者，讓台灣的辦公環境更彈性多元，也可讓企業團體的溝通環境更加友善。

(工商 )