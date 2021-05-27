【旅奇傳媒/編輯部報導】歷史與生活息息相關，也留下珍貴的紀錄！埃及著名的未完工方尖碑是目前已知最大的古方尖碑，它就位於阿斯旺古埃及採石場北部地方。阿斯旺是古埃及最好的花崗岩產地，古埃及人用花崗岩製作雕像、裝飾寺廟、金字塔和方尖碑，這座未能完成的方尖碑，由哈特謝普蘇特女法老（西元前1508-1458年）下令建造，面積比任何古埃及方尖碑都要大近三分之一，可惜因為花崗岩出現裂縫，被迫中止這雕鑿計畫。 如果完工的話，它的身長約為42公尺，重量接近1090噸，相當於大約200頭非洲象的重量；豎井的三個側面，除了碑文外都完成了。

▲古埃及未完工的方尖碑，相當於大約200頭非洲象的重量。 圖：埃及旅遊推廣局╱提供

方尖碑的創造工匠開始將它從基岩中雕刻出來，但花崗岩出現了裂縫，項目被迫放棄，而方尖碑的底部仍然附著在基岩上。進入採石場後，發現臺階向下進入方尖碑的坑中，那裡有海豚、鴕鳥和火烈鳥的古代象形文字，被認為是採石場工人畫的。

▲未完工的方尖碑吸引無數考古迷。 圖：埃及旅遊推廣局╱提供

除了未完工的方尖碑外，2005年在阿斯旺的採石場還發現了一個部分完工的方尖碑基座，且還發現了一些石刻和遺跡，可能與大多數著名方尖碑的工作地點相對應。阿斯旺的所有這些採石場和未完成的文物都是一個露天的博物館，並作為考古遺址受到埃及政府的正式保護。

▲阿斯旺採石場，宛如一個露天博物館。 圖：埃及旅遊推廣局╱提供

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(中時新聞網)