北市替代役中心3役男確診 2人在萬華區公所上班1人在市府 11:092021/05/27 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市替代役中心3役男確診，2人在萬華區公所上班1人在市府。(翻攝自台北市府兵役局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於台北市公館汀洲路上的台北市替代役中心驚傳染疫消息，根據知情者表示，目前已有三位替代役男篩檢後陽性，這三名役男有2名在萬華區公所服務，另一名在是政府某局處服務，目前三人都已遭到隔離，北市政府將進行大消毒，並將同層寢室人員盡快篩。 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 (中時新聞網) #替代役中心 #役男 #萬華區 #服務 #公所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰縣首開疫情災害應變中心 04:102021/05/18 地方新聞 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 12:102021/05/18 生活 網傳2少年遭猛踹安全帽狂K逼下跪 引民憤慨警逮1人 09:002021/05/18 社會 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 北市停課首日「酷課雲」遭百萬人次塞爆 教育局：今採分區分流使用 10:172021/05/18 生活 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 台灣確診數狂飆 過來人韓媳給防疫建議：請放棄人生兩週 10:542021/05/18 娛樂 萬華獨居婦確診後突失聯 家屬報警破門送醫不治 12:432021/05/18 社會 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 09:142021/05/18 生活 生活熱門新聞 台灣本土病例地圖曝光 一打開嚇到：附近確診者全都露 - 生活 ICU全滿、病患在急診等到死 醫曝慘況：下周死亡數更多 - 生活 神隱12天 3＋11禍首范雲現身！開口先要民眾「3個不要」 網友氣瘋 - 生活 養生館小姐揪老客戶外約摩鐵雙雙確診 彰化縣最新足跡公布 - 生活 梅雨大軍集結 進攻台灣時間曝 中部以北嚴防 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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