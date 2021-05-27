位於台北市公館汀洲路上的台北市替代役中心驚傳染疫消息，根據知情者表示，目前已有三位替代役男篩檢後陽性，這三名役男有2名在萬華區公所服務，另一名在是政府某局處服務，目前三人都已遭到隔離，北市政府將進行大消毒，並將同層寢室人員盡快篩。

(中時新聞網)