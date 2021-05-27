彰化楊姓男子在彰化縣知名的爌肉飯店工作，後來離職失業，他懷疑郭姓前女同事說他壞話，去年竟持菜刀到店內，趁郭女炒菜時從背後砍殺，並拖到廁所內揮砍，郭女送醫急救後撿回一命，最高法院依殺人未遂罪將楊男判刑5年6月定讞。

楊男從爌肉飯離職後失業，無經濟來源，想到他任職期間，時常遭老闆責罵，應是郭女跟老闆說其壞話所致，導致其離職，因而認郭女造成他沒錢、沒工作，於是計畫對郭女報復。

去年6月24日下午，楊男騎機車到店外，見郭女在廚房內靠近廁所旁的炒菜區，背對門口炒菜，且店內當時無其他客人，他於是拿出菜刀，快步走到郭身後揮砍，為了避免遭人發現阻擋，他又將對方強行推拉進廁所砍殺。

歷審考量楊男僅因共事期間之細故，即持菜刀砍殺郭女，郭奮力抵抗仍未罷手，造她生命法益之重大危險，並在顏面部留有傷疤，使她受有身心巨大之痛苦，考量楊男有多項刑事前科紀錄，素行非佳，判刑5年6月，上訴後，最高法院駁回。

(中時 )