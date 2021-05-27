嚴峻疫情下總算有些好消息，最新氣象預報顯示，下周日（30日）起梅雨鋒面將南下，一連衝擊台灣地區至少3、4天，中部以北為降雨熱區，不排除南部也有機會。專家指出，這波降雨可能是梅雨季至今最強，民眾要小心劇烈天氣所帶來的後續影響。

氣象專家賈新興指出，根據歐洲模式模擬，5月29日鋒面集結，在台灣北部外海至福建一帶完成部署，30日起南壓、開始影響台灣。他強調，5月31日、6月1日這兩天是「高風險期」，滯留鋒在中部以北徘徊，「除了劇烈降雨，也可能伴隨雷擊、強陣風。」

賈新興提醒，鋒面停留期間民眾一定要多加留意，尤其土地已乾涸一段時間，短時間內的強降雨，將造成山區土石鬆動，呼籲民眾別前往山上或溪邊活動。

6月2日至4日，鋒面北抬至台灣北部外海和福建一帶，天氣趨於緩和；6月5日鋒面再度集結，屆時是否會再南下，需要密切觀察。

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(中時新聞網)