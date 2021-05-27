日常生活中，偶有在家中翻箱倒櫃遍尋不著某物，或在外苦覓失物的困擾時刻。三星電子於今年發表Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器後，獲得不少迴響。今（27）日再宣布推出全新UWB／藍牙智慧防丟器Galaxy SmartTag+，透過超寬頻（UWB）與AR技術，更精準定位、輕鬆直覺找；此外，Galaxy SmartTag+還可反向尋找遺失手機，更能遠距一指控制智慧裝置。而UWB／藍牙智慧防丟器Galaxy SmartTag+推出新色「丹寧藍」，以沉靜的莫蘭迪色調詮釋，不僅是智慧配件，更是容易搭配的風格小物！

Galaxy SmartTag+搭載BLE和UWB技術，輔以擴增實境（AR）技術，當外出遛狗遇上心愛毛小孩走失，或在家中遲遲找不到物品毫無頭緒時，只要開啟支援UWB技術的Galaxy智慧型手機（適用Android 11以上且支援UWB技術的Galaxy裝置，包括Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra、Galaxy Note20 Ultra與Galaxy Z Fold2）鏡頭，即能以直觀的方式，依照螢幕畫面內的箭頭方位、距離資訊等找回心愛之物，精準度更上一層樓。此外，若物品及防丟器超過用戶訊號範圍，Galaxy SmartTag+亦透過讓全球各地授權開啟離線搜尋功能的Galaxy裝置使用者，一同協尋遺失物所在位置。在專有技術Private ID的助力下，Galaxy SmartTag+具備安全防護功能；為保護用戶裝置的安全性，經加密處理的Private ID功能每隔15分鐘更換一組由亂數產生的裝置ID，防止訊號遭竊用。

Galaxy SmartTag+: Tag it. Find it. Simply smart with AR. | Samsung

Galaxy SmartTag+讓用戶繫於手提袋、鑰匙或其他貴重物品上。除了運用BLE和UWB技術尋找外，當接近Galaxy SmartTag+位置時，亦可選擇使Galaxy SmartTag+發出聲響，即使毛孩藏匿於濃密草叢中，或錢包掉落沙發下暗不見光的深處，響鈴後即能立刻聽聲辨位，秒速重回失主懷抱；此外，亦可反向尋找與其連結的智慧型手機，無論早上起床或準備出門採買時僅需按兩下Galaxy SmartTag+，手機不再搞失蹤！

Galaxy SmartTag+不僅能幫助尋找失物，更是生活中的智慧貼心小幫手。其可透過手機的SmartThings APP，遠端操控家中連結的智慧裝置；當臨時出門處理要事時，猛然想起家中清淨機沒關，僅需按壓Galaxy SmartTag+上按鈕，便可遠端打開或關閉已連結的智慧家電，協助消費者打理日常大小事。Galaxy SmartTag+預計5月31日起於全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市，建議售價NT$1,290。

(科技)