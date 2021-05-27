Scores of people are missing and feared dead after an overloaded boat capsized in the northwestern Nigerian state of Kebbi on Wednesday with around 180 passengers on board, government authorities say https://t.co/bHS2o1vifx — CNN International (@cnni) May 27, 2021

奈及利亞地方官員表示，1艘開往市集的超載船隻今天在西北部的尼日河（Niger River）沉沒，船上逾150人恐凶多吉少。

法新社報導，國家內陸水道局（National Inland Waterways Authority）官員柏瑪（Yusuf Birma）向記者表示，這艘船是在中部尼日州（Niger State）和西北部凱比州（Kebbi State）瓦拉鎮（Wara）之間航行時沉沒。

柏瑪說：「這艘船當時搭載180名乘客，超過船的承載量。」

「僅20人被救起，4人確認喪生，還有156人下落不明，據信都在水裡。」

總統布哈里（Muhammadu Buhari）表示，這起事故「相當慘重」，並給予家屬慰問。不過他並未在聲明中提供死傷人數確切數字。

船難在奈及利亞水道時有所聞，肇因多為超載、天候惡劣和缺乏維護，今天的船難事件是近期意外中死亡人數最多的事故之一。

柏瑪表示，事發當下，乘客正在前往尼日州地方政府博爾古區（Borgu）馬雷雷（Malele）市集途中，不料船隻在啟航1個小時後沉沒。

柏瑪說：「這艘船為木造，老舊且相當脆弱，當我們提醒他們減少載客人數時，這些人（船長們）都不聽勸。」

當地官員稍早表示，肇事原因為超載，因為這艘船原本最多只能渡運80人。這名官員還說，這艘船當時也裝了許多來自1座金礦的沙包。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1100527

(中央社)