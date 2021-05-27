雙北醫療能量緊繃，桃園市長鄭文燦在防疫會議接受媒體提問，他說，桃園有4成醫療能量支援雙北、5家檢疫所完全支援也已滿載，桃園將另外找2家防疫旅館收治輕症患者，減少醫院負擔，也希望新的檢疫所盡快啟用，保持防疫能量彈性。

媒體提問，目前雙北醫院能量非常緊繃，桃園市醫院支援雙北的情形，以及負壓隔離病房及專責病房使用程度？衛生局長王文彥說明，桃園11家急救責任醫院收治189位確診病患。116位屬於桃園市民，有73位是外縣市，桃園市佔61％、外縣市佔39％。另外有桃園有50名確診住在集中檢疫所。

鄭文燦說，桃園4成醫療能量支援雙北，5個集中檢疫所完全支援雙北，現在是滿載的狀況。桃園市會另外找兩家防疫旅館，收治輕症患者，減少醫院負擔，另方面也希望新的檢疫所能盡快開設，讓防疫能量能更彈性，支援疫情變化。他說，保護桃園、支援雙北、協同中央，是基本原則。

(中時 )