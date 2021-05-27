外貿協會今天表示，世貿一館1名員工在昨天確診，不過，該名員工從18日起就請假，貿協逾9成人員從21日起採居家辦公，影響範圍降到最低。

國內疫情持續升溫，確診人數不斷攀升，貿協今天聲明指出，世貿一館1名員工18日當天獲知非同住家屬確診，由於曾間接接觸，該名員工立即請假返家，昨天確診。

貿協表示，與該員工同辦公室以及曾密切接觸的人員，已進行14天自主健康管理。

而貿協從18日起已啟動居家辦公，超過半數員工在家上班，21日起幾乎全員居家，除少數因業務需要到辦公室輪值者，9成以上人員已居家辦公，大幅縮小影響範圍。

貿協指出，24日晚間已針對世貿一館公共區域大消毒，今天將再次進行大樓公共區域防疫消毒，每天也會加強清消。

貿協強調，昨天獲知員工確診消息後，第一時間通知世貿一館交易市集展示間所有承租廠商，並建請廠商安排員工居家辦公，以確保防疫作業能夠加強落實。

貿協進一步說明，在疫情爆發以來，就超前部署，每天主動追蹤員工及家屬健康狀況，能在第一時間掌握消息，除提供確診員工醫療協助外，也立即配合疫調與相關防疫規範，執行全面閉館消毒。1100527

(中央社)