又有美國參議員美東時間26日提出議案，要求審查中國對美國大學的捐贈。美媒報導，參議員們聲稱，希望將審查限制在單一國家中國，這樣能緩解學術界對於外國資金遭審查影響科研的擔憂。

路透報導，該議案是針對「提高美國與中國競爭力」廣泛法案的一項修正案。該修正案要求美國聯邦政府下屬的美國外國投資委員會（CFIUS）審查來自中國超過100萬美元的贈款與合約。這項廣泛法案最快可能於這星期在國會參議院投票表決，然後再遞交至眾議院。

報導表示，作為提出這項修正案的參議員之一，共和黨人吉姆．里施認為，這反映出華府就中國對美國高等教育的影響，還重申「國家安全」。

路透指出，美國大學對CFIUS的要求猶豫不決，他們表示美國外國投資委員會審查所有外國捐款，將給美國大學造成費時又費錢的負擔，可能會使他們被排除在重要的國際研究工作之外。

大陸《環球時報》報導，去年年底，有報導稱，時任美國國務卿蓬佩奧敦促美國大學審查中國捐助和中國學生。當時中國外交部發言人華春瑩回應，蓬佩奧的有關演講充斥著意識形態偏見，對中國和中國共產黨大肆誣衊抹黑，把中美教育交流汙名化，充分暴露了他蓄意破壞中美友好與合作的險惡用心。

華春瑩還說，必須指出，中美教育交流合作增進了兩國人民相互了解。雙方合作是互利共贏的，也是光明磊落、無可非議的，受到美國學界和美國人民的廣泛歡迎。

(中時 )