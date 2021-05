美國知名兒童繪本大師、風靡全球的經典童書「好餓的毛毛蟲」作者兼繪者艾瑞.卡爾(Eric Carle)已與世長辭,享耆壽91歲。

美聯社報導,卡爾的家人表示,卡爾23日在麻薩諸塞州北安普敦(Northampton)避暑工作室中離世,當時家人都隨侍在側。這份家屬聲明是由「企鵝青少年讀者」(Penguin Young Readers)代表發出。

繪本「點」(The Dot)作者彼得H.雷諾茲(Peter H. Reynolds)在社群媒體推特(Twitter)發文緬懷:「天堂變得更多彩多姿了。」他表示,卡爾「留下自己的印記,勇敢揮灑,激勵身旁的人也這麼做」。

據法新社報導,「好餓的毛毛蟲」(The Very Hungry Caterpillar)1969年問世,主角是一隻綠色毛毛蟲,牠每天吃掉不同的食物,一週後終於蛻變為一隻美麗的蝴蝶。這本書獨特的藝術風格和細緻入微的教育概念,深受兒童和家長喜愛,迄今在全球以不同語言發行逾5000萬本。

卡爾官方Instagram帳號發布聲明寫道:「我們沉重宣布,『好餓的毛毛蟲』和許多其他備受喜愛經典作品的作者兼繪者艾瑞.卡爾於5月23日週日離世,終年91歲。」

聲明還提到,卡爾生前被問及,經過這麼長的時間,「好餓的毛毛蟲」為何依舊備受喜愛、歷久不衰時,他表示:「我想這是一本充滿希望的書。孩子們需要希望。憑藉你的才能,你這隻微不足道的小毛毛蟲也能長成一隻美麗花蝴蝶,翩然飛進這個世界。」

聲明最後寫道:「艾瑞.卡爾,謝謝您和這麼多世代的年少讀者分享您的偉大才華。」

據路透社消息,卡爾作品特色為繽紛鮮明的插圖,包括「棕色的熊、棕色的熊,你在看什麼」(Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?)、「愛生氣的瓢蟲」(The Grouchy Ladybug)和「爸爸,我要月亮」(Papa, Please Get the Moon for Me.)等70多部。

卡爾逝世消息一出,許多人立刻湧入社群媒體向卡爾致敬,其中不乏名人。

女星米亞法羅(Mia Farrow)推文寫道:「艾瑞.卡爾已離世,但他留給我們無法忘懷的『好餓的毛毛蟲』和『棕色的熊』,我會讀這些書給我的孩子們聽,現在讀給孫兒們聽。我關愛他的家人,也非常感激卡爾先生。」(譯者:李佩珊/核稿:嚴思(示其))1100527

(中央社)