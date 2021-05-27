全國3級警戒延長至6月14日，台中市各國民運動中心暫閉館；南區長春公園公廁，卻被民眾發現封閉，且拉上黃色警戒線，向市議員鄭功進陳情後派員了解指出，因長春運動中心暫閉館，無人管理一旁公園公廁，導致「便器塞滿」，滋生蚊蟲；運動局指出，因應疫情閉館，公廁將派人清消。

民進黨市議員鄭功進指出，近期接獲多位民眾陳情，長春公園內幾乎每1間廁所，都被不明人士「上好、上滿」目前沒水可用，加上無人管理，廁所內滋生大量蚊蠅之外，部分便器甚至長蛆、生蟲。

爆料的王姓民眾依據長春公園公廁，浴廁清潔檢查表的記錄，查出最後1次的定期清潔維護，是在本月15日上午，足見環境缺乏清潔維護的時間很久，見穢物滿地、垃圾堆積，成為地方髒亂點，更擔憂目前疫情嚴峻，成防疫破口。

主管單位運動局表示，配合中央防疫政策，本月15日起，閉館暫停營業，包括長春國民運動中心，其附屬之廁所，基於疫情及群聚考量，配合中央政策封閉，惟封閉後仍有民眾擅自進入使用，造成環境不佳問題，已請長春公園管理單位協助清潔，並再次加強警示封閉，請市民共體時艱。

市議員鄭功進說，疫情期間，公共廁所的衛生維護，也不應草率馬虎。台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡表示，公廁旁的正義街，附近有長春及信義2座福德祠，有信眾在廟門前去行個禮求平安，要洗手上廁所不方便，容易造成遊民隨處便溺情況，造成環境衛生問題。

(中時 )