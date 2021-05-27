宜蘭碧候村連2天出現確診，縣政府請衛生局在碧侯國小設置篩檢站。（圖／翻攝自宜蘭縣議員松王淑珍臉書）

宜蘭縣南澳鄉碧候村連2天出現本土個案，衛生局昨調派4組醫護人員替全村快篩和PCR採檢，全天共採檢480人，其中一名女護理師疑似天氣太熱，加上要全副武裝穿著隔離衣、口罩，最後竟暈倒在地，讓人看了很心疼，但這名護理師暈倒後僅短暫休息40分鐘，就再度起身替民眾服務。

宜蘭縣議員松王淑珍昨在臉書發文分享，宜蘭縣南澳鄉碧候村接連兩天新增確診病例，宜蘭縣衛生局調派4組醫護人員在碧侯國小設置篩檢站，進行全村快篩及PCR篩檢，並請陽大醫院隨時待命接收確診個案。

從貼文中的照片可見，篩檢站中的醫護人員全副武裝，身上穿著全套防護衣和口罩，等待採檢的民眾都戴著口罩坐在紅色塑膠椅上等待。不過，其中一名女護理師疑似天氣太熱，又必須全副武裝、包得密不透封，最後竟然昏倒在地，讓人看了很心疼。

宜蘭碧候村快篩，許多人前往篩檢，民眾坐在紅色塑膠椅上等待。（圖／翻攝自宜蘭縣議員松王淑珍臉書）

根據《三立新聞網》報導，這名護理師倒地之後，躺在地上休息約40分鐘，後又起身再度替民眾服務，而當天前來採檢的民眾約有480人。

最後松王淑珍除了感謝醫護的辛勞，也感謝當天幫忙消毒的環保局、出動警力維護秩序的蘇澳分局碧候派出所、隨時待命整備的消防局。並提醒防疫非常時期，千萬不要懈怠了，提醒民眾戴好口罩、勤洗手。

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(中時新聞網)