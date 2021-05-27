受到我國疫情持續延燒，近期許多餐飲業、觀光業等行業大受打擊，許多勞工可能面臨被資遣，勞動部擬在今年9月時提供110學年度第1學期的「失業勞工子女就學補助」，只要符合相關條件，最高可請領每名2萬4000元補助，若申請人符合獨力負擔家計或其子女就讀大專校院有2人以上，且均符合本要點之補助規定者，依上述補助金額加給20％。

勞動部指出，失業勞工子女就學補助條件包括非自願離職失業或勞工已就業，惟於前一年內非自願離職並經核付失業給付，且就業期間未超過3個月者、申請人於110年3月17日以前，未請領老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施（包括安心即時上工、多元培力方案）、申請人子女就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍之學生。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，目前已接近學期末，因此尚未考量比照去年擴大「增辦失業勞工子女就學補助」，仍評估在原來的期程辦理。

勞動部指出，待公告申請日期後，失業勞工可郵寄申請者，紙本申請書表可至本部失業勞工子女就學補助線上申請系統「書表及檔案下載」處，下載列印相關申請書表，或到各地方政府、勞動力發展署各分署就業服務中心、勞保局各辦事處、勞動部四樓服務台等地點索取，或至失業勞工子女就學補助線上申請系統，以自然人憑證提出申請。

(中時 )