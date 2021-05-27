對於行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表示，南投縣長林明溱洽談的是大陸代工的復必泰疫苗一事，資深媒體人黃暐瀚引用一位輝瑞台灣高階主管的意見表示，現在沒有大陸代工的輝瑞BNT疫苗，都是德國製，上海復星BNT疫苗，和歐美BNT疫苗是一樣的。黃暐瀚也呼籲蔡培慧應該要說明一下。

黃暐瀚今（27）日在《POP撞新聞》直播中，先還原綠營政府歷來對於採購疫苗的說法：

2月21日指揮中心記者會，指揮官衛福部長陳時中說，AZ疫苗有1000萬劑，COVAX疫苗有476萬劑，莫德納最近簽約505萬劑，BNT有500萬劑，合約pending中，有代理權相關紛爭，只要合法有效就爭取。另外預採購國內2家疫苗，至少500+500萬劑，所以全部最大量是4500萬劑。

2月26日在立法院，蘇貞昌答詢時表示，COVAX有476萬劑，大概在今年第一季可以得到，AZ 1000萬劑，大概在今年第二季可以獲得，莫德納505萬劑，大概在今年第二季可以取得。

5月12日在立法院，陳玉貞質詢陳時中，地方政府可否自行向外採購？陳時中最後回答，有執照的藥商申請輸入許可，合法合規就可以。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧近日在臉書回答網友問題時指出，（南投）縣長洽談的是大陸代工的復必泰疫苗。

黃暐瀚今日在直播中引用一位輝瑞藥廠台灣高階主管Carlos Linn在臉書發表的看法表示，現在沒有大陸代工的輝瑞BNT疫苗，都是德國製，上海復星BNT疫苗和歐美BNT疫苗是一樣的。

Carlos Linn說明，大陸生產的生物製劑（疫苗）不能進口台灣，生產國在德國的可以，台灣代理商進口的疫苗必須要檢附生產國和生產廠證明，即使更換供貨工廠也要申請。

Carlos Linn也指出，BNT162b1只有在大陸臨床試驗施打，香港是BNT162b2 commercial supply首批在馬爾堡原諾華製藥的疫苗廠，出了裝填瑕疵後，改由美國藥廠百特國際位於德國北萊茵西發利亞廠出貨。

Carlos Linn強調，上海復星擁有BNT中港澳台的研究開發權商業權，但是目前大陸研發的的臨床試驗BNT162b1，第二期沒有完成就放棄了，已經完全不再投入研發，上海復星轉變為代理商投資人股東地位，但是輝瑞BNT只選擇BNT162b2。

黃暐瀚直言，此刻全世界的BNT都是同一款，他呼籲蔡培慧應該要說明一下。

(中時新聞網)