美股四大指數小紅作收，亞股卻未受鼓舞，日韓股市走低，台股今指數開低51.99點、報在16591.7點，但因國內疫情升溫，加上MSCI明晟調整權重今盤後將生效，指數跌幅擴大，一度達224點、指數最低觸16419點，不僅失守16500關卡，更一口氣摔下5日線、月線，航運股持續強勢，接近9:30開始，大盤跌幅收斂，短線在大盤量能不足下，恐呈現震盪。

指標性電子股今幾乎全數走跌，台積電(2330)開低震盪，跌幅逾1.5%，展開5日線、月線的攻防；鴻海(2317)跌幅逾3%，股價回測到5日線附近震盪；大立光(3008)力拚持穩，相對有撐；聯電(2303)跌幅也逾1.5%；聯發科(2454)開低震盪，跌幅逾1%。

航運族群依舊吸金，成交比重持續逾4成，貨櫃三雄萬海(2615)有本土法人將目標價調升到「2」字頭，今股價強勢，漲停板開開關關，股價再登140.5元天價，長榮(2603)震盪拉高，盤中一度漲幅逾4%，陽明(2609)一上漲逾6%，航運雙雄受惠歐美在施打疫苗下陸續解封，華航(2610)、長榮航(2618)更同步攻上漲停，宅配需求爆發，宅配通(2642)攻上漲停，嘉里大榮(2608)漲幅約5.5%，其餘裕民(2606)、四維航(5608)、台航(2617)、中航(2612)等也全數大漲。

MSCI明晟最新半年度調整結果將於今日收盤後生效，台股三權重遭調降，而在成份股方面，全球標準指數台灣成分股新增1檔陽明(2609)，也是此次權重調升最多的個股，剔除2檔成分股包含群光(2385)及興富發(2542)；至於全球小型股台灣成分股新增先進光(3362)等29檔，剔除超眾(6230)等3檔。

此次MSCI半年度調整中，台灣在MSCI全球新興市場指數權重由14.21%下調0.26%至13.95%，加權指數連續九個季度遭調降，但自5月12日公布調整後，5月13日至昨日外資合計賣超台股僅92億元，顯見外資賣超力道不強，今日權重調整毋須過度擔憂，須留意本次納入MSCI成份股的陽明及遭剔除的興富發及群光尾盤股價的變化。

兆豐國際投顧分析表示，在費半指數走強，及類股持續輪動下，本周台股先後站回季線、頸線，周三更小幅突破月線，及自17709以來之下降線，但目前大盤量能已縮至5日均量線以下，且電子成交比重始終無法站回6成，成為帶領台股上攻主流，而原物料股短線雖反彈，但在大陸持續打壓，加上美國基建計劃又大幅縮水，恐持續漲多整理，在大盤量能不足情況下，台股短線恐出現關後震盪。

(時報資訊)