27日，與外界預期一樣，韓國央行貨幣政策維持不變。不過，由於韓國出口與通貨膨脹加溫下，市場也好奇央行何時會改變目前寬鬆的資金供給。

韓國央行最新利率決策，雖還是維持在歷史低點的0.5％。不過，2021年經濟成長預估值，已從2月份預測的3％增至4％，並創下2010年以來最大增幅。同時，眾所關切的通脹率也從原估值1.3％，增加到1.8％。

韓國看似景氣已步入復甦正軌，外界也在觀察韓國央行是否會就此緊鎖銀根，並把大量充斥於市場熱錢收回。由於預期心理使然，韓國流通性最高的三年期公債殖利率，期貨價格立刻也下降0.1基準點，因為投資人心中覺得，韓國央行可能準備要升息了。

韓國央行3月時曾表示，藉由強勁晶片出口與消費力大增下，景氣復甦明顯有望。

同時，韓國總統文在寅五月也表示，韓國經濟成長率2021年有機會超過4％，並誓言如果需要增加就業機會，政府財政支出就得要增加。這陣子，韓國每天大概都有六百到七百位新冠確診患者。

雖然新冠疫情還沒放過韓國，但不可否認的當地景氣的確有回溫跡象。四月份的出口增幅一度創下十多年來的新高，良性的通膨率也增至近四年來最高水平。

四月份時，加拿大央行成為全球第一家暫停推行疫情激勵政策銀行。上周，冰島也宣布跟進。

市場目前普遍預測，韓國央行可能會在2022年期間至少升息一次。

韓國Meritz證券認為，在進口，投資，以及消費方面都趨於正常化時，韓國央行就會考慮調整貨幣政策，也就是會有升息打算。

(時報資訊)