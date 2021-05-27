由於美聯儲正在著手提出有關緊縮貨幣政策的討論，致美元走強，使以美元計價的金屬對其他貨幣持有者的價格更顯昂貴，抵消了因智利罷工引起供應威脅的影響。

周四(5/27)截至台北時間10:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅盤中下跌0.43%，報每公噸9,936美元，盤中最低一度跌至每公噸9,921.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)