荷蘭一家法院周三作出判決，要求荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)加大其溫室氣體排放刪減計畫。該判決具有里程碑意義，可能引發環保團體對全球能源巨擘的法律訴訟行動。

這起訴訟是由綠色和平和地球之友荷蘭等7個組織所發起，這也是環保組織首次訴諸法庭，試圖迫使能源巨擘改變公司策略。

殼牌對於判決結果表示失望，並計畫提出上訴。目前投資人、環保人士和政府對能源公司施加的壓力越來越大，要求放棄化石燃料業務，加大對再生能源的投資。

在海牙的法院要求殼牌加速，到2030年將溫室氣體排放刪減的水準，要比2019年減少45%。

而殼牌在今年稍早公布野心勃勃的計畫，要將2023年碳排較2016年減少6%。到2030年減少20%，2035年減少45%，2050年減少100%。

法院認為殼牌的氣候變遷策略不夠具體，而且做得不夠多。因此法院認為，殼牌有違反其刪減義務的風險，因此向該公司發出命令，並且要求其降低碳排量的絕對值水準。

殼牌表示，將對法庭提出上訴，公司並已制定計畫，到2050年成為一家淨零碳排的能源公司。

Ashurst律師事務所Tom Cummins指出，這是迄今以來最重大的氣候變遷相關的法律判決，公司可能成為推動變遷的訴訟目標。

(時報資訊)