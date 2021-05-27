王姓民眾因違反防疫規定，遭裁處21萬元罰鍰，但他拒絕繳納，行政執行署台北分署接獲通報後，調查王的財產，發現他頗有財力，27日核發執行命令，足額扣押王的銀行存款，給衛生福利部疾病管制署及新北市政府衛生局清償罰鍰，展現遏止民眾恣意違反防疫規定的決心。

王姓民眾今年3月回國，未檢附登機時間前3日內的核酸檢驗報告等健康證明文件，且未依規定完成申請入境檢疫切結書，遭疾管署裁1萬元處罰鍰；王另在居家檢疫首日，擅自外出至便利商店購物、到社區大廳找管理員，最後未戴口罩返回居檢處，又遭新北市衛生局裁罰20萬元。

王姓民眾遲未繳納罰鍰，主管機關於4月底、5月初將案件移送台北分署執行，執行官旋即調查財產，發現王頗有資力，故於5月7日核發扣押命令，命銀行扣押其存款21萬元，但王接獲執行命令仍未聯繫陳報清償方案，台北分署遂於27日核發執行命令，命銀行將扣押的21萬元分別解付疾管署及新北市衛生局入庫。

台北分署指出，本案自受理迄今僅1個月左右，即完成扣收義務人存款的執行程序，充分展現遏止民眾違反防疫規定政策的決心與努力。因應全國疫情持續嚴峻，台北分署將強力執行防疫裁罰案件，共同阻止疫情繼續蔓延、守護國人健康。

(中時 )