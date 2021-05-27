疫情當頭，金融業卻因為金管會設置的一堆「禁令」導致問題滿天飛，除了銀行局到現在還不願對「分行據點不能關門」解禁之外，現在層出不窮的「保單防疫」問題也非常嚴重，保險局不願擴大保險數位化的幅度，堅持許多保單還是需要業務員「親力親為」，據了解不論是保戶或業務員也都「非常感冒」。

全國金融業工會聯合總會坦言，除了銀行因為分行不關門、理專仍被主管要求出去跑業務這類工會陳情接得特別多，也接到不少保險工會的陳情，這些陳情全以「親簽」問題有關；雖然保險局日前新提出以「錄影」來取代親簽的方式，但居然是要客戶自行跑去影印數十頁的保單文件之後才能完成錄影簽名認證，這讓業務員更為傻眼，對保戶更是「擾民」。

其中，包括防疫或是疫苗險，現在均未開放網路投保，也讓保戶抱怨不少。業界人士指出，紙本投保非常容易成為病毒傳播的媒介，因為病毒在紙張上可長時間存活，現在台灣這類險種本身就已缺乏，即使是有還不開放網路投保，所謂的防疫國家隊，保險局的動作實在落後。

不少保險業務員也質疑，為何疫情這麼嚴重，他們還必須到處去跑保單業務找客戶簽名，也有業務員直接致電全金聯投訴，應該把沒有迫切需要的保單延後完成簽署程序，不要讓業務員因為「親簽」問題而曝露在更高的染疫風險之中。

不過對此一位業界高層則直接指出另一個問題，那就是歸根究柢，保險局開放保單數位化的程度不夠，絕大多數的保單金管會仍要求有業務員才行，不開放網路投保，如今本土疫情大爆發，結果業務員同受其害，還讓保戶及業務員對保單的接觸、簽署，成為防疫的破口。

保險局對於台灣的保險業務，壽險開放網路投保的程度遠不及產險公司，只開放旅平險、一年期定期壽險、利變年金儲蓄險在網路上投保，其他的全部都要業務員親力親為，如今業務員反而因此非得在疫情期間接觸保戶，人人自危。

金融圈人士質疑，金融業務用網路、數位進行的越來越多，例如存匯用網銀交易、證券可線上下單，但唯獨保險可開放數位化的程度少之又少，尤其是明明是同一類型的商品，但民眾可以在線上買共同基金，但卻不能上網買投資型保單：「為何這些基金產品，可開放在投信公司的網站買、在好享退的網站上買，都不用擔心有糾紛，那麼為何到了保險這裡，就非得要由業務員來『親晤親簽』？」

況且這些必須要由業務員完成投保程序的保單，手續費率馬上就跳到3％左右，對保戶而言保單反而「變貴」，保險局實在應該重新檢視其推動保險數位化的態度。

(工商 )