台灣本土疫情爆發，全國三級警戒持續，在疫情並未趨緩的狀況下，解封遙遙無期，台灣內需產業將受到重創，專家認為，政府的財政補助措施應該要加碼，且從上到下產業鏈的專項補助，才能直接給予協助，比被動等待申請的方式更有效。

美媒報導，台灣透過三級警戒的方式控制疫情，但民眾在外消費已成奢侈，各項內需產業都會受到重創，政府出手相救迫在眉睫，且距離完成控制疫情還需要一段時間，期間內被迫歇業的店家與受薪階級，可能無法支撐這麼久。

台新投顧經濟學家喬慕恩受訪時表示，這段時間，民間企業很容易發生現金流不足的問題，營運狀況會因此陷入困境，當企業無法繼續營運時，員工將會直接受到衝擊，因此從上到下的專項補助，會比讓企業或民眾主動申請的方式還要有效。

此外，若全國警戒延長，政府的紓困力道必須增強，喬慕恩認為，初步的補助措施只是讓企業保持運作、民眾能擁有維持基本生活的費用，等到疫苗到位、解封後或許還需要三倍券的刺激經濟的方案。

事實上，本土疫情擴散不只影響台灣內需產業，引以為傲的半導體產業也出現隱憂，日經新聞昨（26日）報導，台灣晶片廠正面臨缺水、缺電、缺疫苗、本土疫情爆發、缺工、半導體零件短缺、貨櫃與包裝材料短缺及境外工廠因疫情減少產能等8種困擾，若要擺脫困境，最重要的關鍵仍是施打疫苗。

行政院已向立法院提出「新冠肺炎紓困特別條例」修正草案，將加碼2100億至6300億元，包括經濟部、交通部及勞動部等部會都有配套進行，其中經濟部爭取近400億元的經費，包括攤販、小吃店都入列，協助餐飲服務業者度過難關，行政院則預計最快6月3日通過此預算案。

(中時新聞網)