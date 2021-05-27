新冠疫情蔓延，指揮中心明文禁止室內5人，室外10人群聚，違者將重罰；台中市警察局第六分局25日在西屯區一間汽車旅館，查獲3男4女無視禁令開毒趴。台中市政府觀旅局依傳染病防治法，對七人各重罰30萬元，另依毒品危害防制條例對汽車旅館及其負責人各罰100萬元，總計開出410萬元罰鍰，為開罰首例。

新冠肺炎疫情嚴峻，全國進入三級警戒，全面停止室內5人以上、室外10人以上聚會，為避免部分民眾因特定行業暫停營業後，轉至隱密性較高的汽車旅館群聚，造成防疫破口，警方總動員展開稽查行動。

台中市政府警察局第六分局執行汽車旅館業防疫勤務，25日在西屯區一家汽車旅館內，當場查獲39歲鄧男等3男4女共7人舉辦毒趴，另於檢查房間時，查扣第三級毒品咖啡包9包、一粒眠3顆及K盤等物品，明顯已違反政府防疫期間不得群聚規。

「防疫視同作戰！」觀旅局指出，依據傳染病防治法已於5月17日公告旅館業附屬場域，包含酒吧、MTV、KTV、電子遊戲場及其他類似室內場域，暫停營業，觀旅局會同警察局加強稽查汽車旅館，避免造成防疫破口。

觀旅局表示，該汽車旅館對於旅客施用毒品，未通報警察機關處理，違反毒品危害防制條例部分，將依毒品危害防制條例第31條之1規定，針對汽車旅館及負責人處最重各100萬元罰鍰。另7人於室內群聚辦理毒趴，已違反COVID-19第三級疫情警戒，室內不得5人以上聚會，依據傳染病防治法各處以最重30萬元罰鍰。

觀旅局強調，防疫非常時期，請業者和民眾務必確實遵守各項防疫措施，杜絕防疫破口，一旦違法，絕對予以重罰，請業者及民眾勿心存僥倖。

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(中時新聞網)