新冠肺炎肆虐，台北市萬華區淪重災區，日前指揮中心針對有萬華旅遊史的民眾，發送60萬封的細胞簡訊，有媒體報導，指揮中心針對這60萬用戶的足跡進行分析後，在其健保卡上註記為「萬華高風險旅遊史」，此消息一出在PTT引發網友炸鍋，「指揮中心儼然成為恐怖的國家機器」，對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，在健保註記，是提醒醫療院所及醫師做診療判斷。

昨（26）日有媒體報導，指揮中心5月13日針對有萬華足跡的民眾，發送60萬封細胞簡訊，請電信業者幫忙找出有「萬華高風險」旅遊史，並進行健保卡註記，甚至外籍人士的手機瀏覽紀錄也在查核範圍內，依照從進入地區的時間跟頻率，判斷是萬華區從業人員或固定消費者，並且在健保卡上註記。

該消息今（27）日一早在PTT炸鍋，大批鄉民瘋狂洗版回應，「名副其實恐怖的國家機器」、「原來推這麼多實名制就是要掌控阿」、「這是真的，我媽去診所看診，什麼都沒說，就被拒絕看診，只因健保卡有註記」、「這真的太恐怖了」、「不接受普篩，但是全面監控可以哦」、「綠色恐怖」、「個資可以這樣玩？」「說好聽一點是為了保護醫護」。

指揮中心日前發布兩次細胞簡訊，被踢爆是指揮中心竟密令監測足跡，引發網友不滿。（圖／中時新聞網資料照）

另外，知名論壇壇《巴哈姆特》也有大批網友討論，「未經程序的監控，這件事應該滿嚴重的吧」、「說個笑話，台灣是民主法治的國家」、「當你在笑對岸天網沒民主自由時，你才發現自己國家也在監視你」等。

對此，陳宗彥於今早記者會上回應，從去年開始遇到幾次疫情比較嚴峻的時候，就有經數據分析的方式，找出潛在風險對象，例如鑽石公主號的時候，也曾發過一次的細胞簡訊。這次萬華群聚，也經過數據分析找出高風險群，第一次發出60萬則細胞簡訊，提醒民眾注意自己身體健康。

陳宗彥說第二次再分析出更具風險的對象，發出近15萬封提醒簡訊，而健保註記也一樣，透過分析後，有高風險旅遊史人就會註記，一樣是比照過去國外回來健保卡註記一樣，主要的目的都是提醒醫療院所，在民眾就醫時，方便醫療院所、醫療人員判斷，可以更精準快速的研判病情，加速應該有的轉診，是防疫非常重要的一環，希望社會大眾不要誤解。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)