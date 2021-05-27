泰國28歲新生代女演員黛薇卡霍內(Mai Davika/Davika Hoorne)，以空靈又精緻的容顏被媒體封為「泰國第一神顏」，泰國與比利時混血精緻五官以及175cm的高䠷身材，讓她紅遍全世界，不僅演藝時尚工作接不完，IG也累積1300多萬人追蹤，日前她曬出一組性感照，再度引起暴動。

黛薇卡日前在IG曬出去海邊的性感照，只見她用一條絲巾綁在胸前，簡單在背後打劫，就成了清涼的小可愛，再搭配牛仔熱褲，露出一截性感螞蟻腰，由於絲巾是用綁的，越靠近背部越短，另一張側面照可以看到，她的雙峰呼之欲出，既火辣又不失時尚感。

事實上，黛薇卡一出道就憑藉著盛世美顏爆紅，還曾2度入選「全球百大美女」，她獨特的時尚品味更是讓她成為各大精品活動寵兒，前衛甜美的穿搭讓少女們爭相模仿，不僅如此，才華洋溢的黛薇卡演技精湛，還以電影《戀愛病發》獲得有「泰國奧斯卡」之稱的金天鵝最佳女主角獎。

黛薇卡霍內近期受到新冠肺炎疫情影響，工作紛紛喊卡，但她還是持續透過個人IG與粉絲們分享生活，不時能看到她在IG放送美照，日前她還和女神級閨密敏查莉達(Chalida Wijitvongtong)一同前往外島度假，當時她一身白色低胸小可愛搭配同色系高衩長裙，又再度受到注目。

(中時新聞網)