日本富士通公司與客戶共享資訊的軟體遭駭，因日本政府與企業廣泛使用該軟體，包括日本政府負責資安對策的「內閣網路安全中心」，以及國土交通省、成田機場等皆有資料外洩。

日本放送協會（NHK）報導，提供資通訊技術服務的富士通公司開發軟體「ProjectWEB」，當富士通接受客戶委託建構業務系統、或客戶運用其服務時，相關的系統工程師、合作公司人員等，可透過ProjectWEB共享專案相關資料，從日本政府各單位到民間企業廣泛使用該軟體。

但ProjectWEB日前遭到未獲授權存取，使用ProjectWEB的成田機場20日表示，對飛機的飛航管理相關資料遭竊；國土交通省昨天公布，至少有7萬6000名轄下公務員與業務相關人士的電子郵件帳號、電子郵件系統與網路設定等資訊外流。

甚至日本政府中負責資訊安全對策的「內閣網路安全中心」（National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity, NISC）也是受害單位，中心內資訊系統所使用的機器設備與組成等相關數據也遭竊。

內閣網路安全中心表示，將會針對遭竊的資料研擬對策，防止遭到網攻並加強警戒。

另外，外務省也說，有提供給富士通的資料外流，內容是外務省推動數位化政策的相關檢討資料，其中包含可辨識出個人身分的資料，將與當事人進行聯絡；不過對外務省的系統與業務沒有影響，將要求富士通查明原因並防止再度發生類似事件。

富士通表示，已暫停使用ProjectWEB並調查軟體遭駭的影響。對於包括日本中央政府在內，有多個單位因此資料外洩，富士通說，會認真面對此事，與相關單位商討後續處理方式，全力支援受害的客戶。

富士通使用ProjectWEB的客戶，在2009年時約有3000個政府單位與民間企業，現在的客戶數量則並未對外公布。

(中央社)