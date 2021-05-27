一名就讀屏東某大學的男大生，在凌晨假借詢問課業，直接進入租屋處同層學妹房間後，見學妹睡在床上，竟直接跳上床環抱女方，壓住對方強迫進行指侵與口交，女方不斷反抗，仍遭強行性侵，男大生逞完獸慾後用衛生紙擦拭體液直接走人，學妹立刻向同學及師長泣訴，隨後由同學陪同報警。屏東地院依強制性交罪判吳男2年有期徒刑，緩刑5年，全案可上訴。

根據判決書記載，就讀屏東某大學的22歲男大生，與學妹在外租屋於同一樓層，於民國108 年3 月18日凌晨2 時41分許，男大生藉詞詢問學妹課業問題，敲門後遂進入學妹未上鎖之上開租屋處房間內，但當時已經就寢的學妹驚見學長闖入，當場要求男大生離開房間，但是男大生卻無視學妹喝止，竟直接側躺在學妹床上後方，以腿壓學妹雙腿，將雙手從後方用力環抱，導致學妹無法反抗。

但學妹當下不斷掙扎，但男大生仍不顧女方拒絕與反抗，持續撫摸學妹胸部及下體，強行進行指侵後，還強壓學妹頭部口交，隨後又繼續性侵得逞。

男大生逞完獸慾後，旋即持拿衛生紙將學妹背上之精液擦去離開房間。學妹受辱後，立刻告訴住在對面的同班女同學、男大生的姐姐及學校老師，接著由同學陪同報警處理。

學妹警訊時表示，她過去和吳姓學長曾發生過關係，事發當下並不想，而且男大生已經知道她有男友，即使她不斷大喊「我不要，不要這樣弄我，我真的很痛」，但對方還是不停手。男大生則否認犯行，辯稱學妹當下沒有抗拒，隔天還傳訊息「讚」給他，但卻無法提供警方簡訊記錄。

屏東地方法院審理後，審酌被男大生為滿足一己私慾，竟藉故進入告訴人房間內，進行強制性交行為，罔顧女方對於性自主權之決定權，並造成告訴人身心受創，但念在男大生犯後坦承犯行之態度，有與女方和解後獲得原諒，也前無犯罪前科紀錄，依強制性交罪判吳男2年有期徒刑，緩刑5年，全案可上訴。

(中時新聞網)