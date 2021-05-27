本土疫情至今毫無降溫跡象，迫使中央宣布第三級警戒延長二周，各級學校紛紛實施遠距與線上教學，沒想到宜蘭一名國小音樂老師在YouTube的一段教吹笛影片，本來只有幾百人觀看，卻因為長得甜美可愛，讓不是線上學生的網友紛紛分享，突然吸引上萬人觀看與留言，因為焦點放在她的外型上，讓正妹女師緊急關閉留言功能。

這名宜蘭某國小音樂教師在YouTube開立個人頻道，放上與音樂教學相關的影片，她影片中提到，因為三級警戒延長2周，學校跟著停課，必須繼續在線上與各位學生見面。

畫面中，這名年輕甜美女老師，打扮一點都不隨便，臉上化了淡淡的妝，綁起2根小辮子，穿著吊肩洋裝，親切地與學生問候，教授吹直笛與鋼琴時，認真對著鏡頭教學。

沒想到這支影片被其他網友看到後，觀看數突然爆增，紛紛歪樓稱讚她長得可愛又漂亮，但因影片是在教學，讓她緊急關閉留言功能，連評論也都看不見。

(中時新聞網)