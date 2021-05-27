台灣本土疫情不斷擴大，急需疫苗解燃眉之急。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日（26）表示，上海、江蘇民間機構願捐贈台灣一批新冠肺炎疫苗，讓疫苗捐贈議題引發關注。香港截至25日接種率僅12.3％，眼看8月中旬疫苗就要過期，港府計劃捐出部分疫苗。媒體人「逆風的烏鴉」列出香港若將疫苗捐台灣的5大可能結局，內容對蔡政府極盡諷刺，引發網友熱烈迴響，

根據《工商時報》27日報導指出，截至5月25日，只有約92.15萬名香港市民已接種第二劑疫苗。據香港政府統計處推算，2020年底香港人口約747萬餘人，這代表已接種兩劑疫苗的人口比例只有12.3％。鑒於港人接種意願低，且購入疫苗已快要到期，港府計劃捐出部分中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的信使核糖核酸（mRNA）「復必泰」BNT疫苗。

對此，「逆風的烏鴉」昨日在臉書發文表示：「香港政府說如果BNT疫苗打不完會捐給需要的國家。雖然不可能，但如果香港政府說要捐給台灣，大家猜衛福部會怎麼回應？(A)謝謝香港政府，我們馬上派專機去取。(B)香港政府應先證明這批疫苗沒有瑕疵。(C)香港政府意圖分化，我們拒絕任何統戰。(D)請香港政府先來衛福部申請藥證。(E)不要只是放話，須先進行官方與官方的對話。」

文章一出，網友反應熱烈，紛紛留言：「哈哈笑死！絕對不可能是A啦！」「反正不會是A，BCDE隨意挑一個」、「（F）不需要，我們有高大上疫苗」、「香港已經說了要給COVAX」、「依目前帶的風向，大概只會裝死，哪個都不會選」、「過去郝市府時代香港與台北之間有雙城合作機制跟管道，台北市政府如果透過管道去問一問說不定這批有機會爭取下來，但不知道這個管道斷了沒，也不知道香港肯不肯給」。

(中時新聞網)