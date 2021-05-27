商辦臨立的信義商圈因三級防疫警戒、分流上班宛如空城，但仍持續有染疫傳出；繼101辦公大樓之後，世貿一館也中鏢，外貿協會證實有員工26日確診，因該員工辦公場域為世貿一館，貿協已於24日晚間進行過全大樓公共區域大消毒，今27日再閉館進行大樓公共區域防疫消毒。

貿協強調，即使防疫三級警戒所有室內展會均暫停，但世貿一館仍持續有分流上班人員提供企業服務，為維護員工與訪客安全，將持續每日加強公共區域消毒。

貿協指出，該名員工防疫意識高，18日獲知非同住親屬確診，第一時間隨即主動回報，並請假自主健康管理，同時，貿協亦因應政府防疫升級三級警戒自18日起啟動居家辦公，超過半數員工均居家上班、21日起採全員居家辦公，除少數因業務需要到辦公室輪值外，九成以上同仁均居家辦公，大幅縮小影響範圍。

無獨有偶，根據PTT(批踢踢)職涯版「企業防疫政策匿名普查」，截至26日已有近1,400筆企業員工加入調查，多數為科技公司、中大型企業，外貿協會也出現其中，至昨天為止有738留言者包括開放自由在家上班，只保留必要人員到公司，強制居家辦公；疫情爆發的反應蠻快的，而且軟硬體都已準備好，對公司防疫政策的滿意度給最高分5分。

(工商 )