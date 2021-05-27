北台灣都會區，房價好貴！每坪「1字頭」房價，只剩桃園、新竹各4區，總計8區；最低門檻，桃園觀音每坪平均要17萬元。

住展雜誌今(27)日最新統計指出，今年截至4月底止，北北桃竹新成屋、預售屋成交單價1字頭的區域，只剩8個，分別是桃園市的觀音（17萬元／坪）、楊梅（18.4萬元／坪）、新屋（19.4萬元／坪）、龍潭（19.8萬元／坪），以及新竹縣的新豐（17萬元／坪）、關西（17.2萬元／坪）、寶山（17.5萬元／坪）、湖口（18萬元／坪）等。

住展雜誌研發長何世昌表示，上述8區每坪「1字頭」房價區，全部都在桃竹蛋白區。

何世昌表示，今年來北台灣都會區1字頭房價卻快速消失當中，主因是營造成本飆漲問題未解，建商不得不反映。這也意味著，1字頭低單價區越來越少，消費者買房勢必得提高預算才行了。

住展調查，2020年同期，北北桃竹新建案房價1字頭行政區還有13個，分別是新北市的金山、桃園市的觀音、楊梅、新屋、龍潭、平鎮、新竹市香山，以及新竹縣新豐、關西、寶山、湖口、竹東、芎林等地；但房價持續上漲，今年同期，只剩下8區。

包括金山、平鎮、香山、竹東與芎林等5處，房價均已站上2字頭，1字頭區域因此剩下八處。

何世昌分析，自政府於去年末打炒房以來，市場上投資客就已經消失，但北北桃竹新建案成交單價1字頭區域銳減，主要是「推案成本飆漲煞不住」所造成。一來是蛋白區土地價格跟隨都會區上揚，近一年地價漲幅超過一成。

另外，營造成本飆漲更成為1字頭房價區快速消失的最後一根稻草。

何世昌表示，如果政府不再正視營造成本瘋狂上漲的事實，並提出解決問題的方法，恐怕無法達到抑制房價的政策目標。因今年Q2國內原物料依然持續大漲，預料營造成本飆漲的現象仍懸而未解，未來1字頭房價區恐怕會越來越稀少，購屋族應把握機會趁早購屋。

(工商 )