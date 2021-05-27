新北市三鶯大橋第二期改建工程已拆除三峽往鶯歌方向的舊橋，30日起將針對主橋進行交通改道，三峽往鶯歌方向將改由下游側新匝道通行。（新北市工務局提供）

新北市三鶯大橋第二期改建工程已拆除三峽往鶯歌方向的舊橋，30日起將針對主橋進行交通改道，三峽往鶯歌方向將改由下游側新匝道通行。（新北市工務局提供）

新北市三鶯大橋因橋體老舊進行第二期改建工程，去年4月改道至今，已拆除三峽往鶯歌方向的舊橋，並將下游側新建匝道與既有道路銜接。為了配合後續主橋改建，30日起將針對主橋進行交通改道，鶯歌往三峽方向車流維持目前路線通行，三峽往鶯歌方向將改由下游側新匝道通行。

工務局表示，三鶯地區近年來發展快速，舊三鶯大橋是銜接鶯歌、三峽和國道3號的重要聯繫橋梁，但車道寬度、人本環境皆已不符合需求，2018年啟動三鶯大橋改建計畫，透過分期及半半施工的方式施作，在原橋上、下側增設專用之機車道及人行道，再進行原橋改建增設環河路匝道。

新工處表示，目前進行的三鶯大橋第二期改建工程，30日起將展開剩餘舊橋的拆除並持續施作新主橋作業，因此將施行第二階段交通管制，鶯歌往三峽方向車流維持上游側新匝道通行路線；三峽往鶯歌方向則改由下游側新匝道通行，路線微調部分將有指示牌面提醒減速慢行，請用路人行經改道路段多加注意。

工務局表示，完工後的三鶯大橋將是汽機車分流的橋樑，提供雙向各3道汽車道，另增設直下環河路匝道、一個機車道、一個人行兼自行車道，除了強化耐震抗洪能力，也結合自行車動線，預計舒緩往返三鶯地區交通。

(中時 )