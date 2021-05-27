蔡總統昨日指出，原本和德國BNT已接近完成疫苗採購，但中國作梗而生變，但中國外交部發言人趙立堅表示，台灣從中國取得疫苗渠道暢通。綠委許智傑今日表示，中國的品質不能保證，綠委陳亭妃說，中國不用再大外宣，國民黨也別再配合。

許智傑表示，台灣有好幾次可以跟美國原廠購買疫苗，卻被中國阻止，而趙立堅所說的透過代理商買到的疫苗，是不是原廠生產 中國也不願意說明清楚，所以品質不能保證。

許智傑認為，只要是保證美國原廠貨，台灣都可以購買。政府可以再趕快努力透過其他管道，盡快買到疫苗為要。

陳亭妃指出，現在最重要的是把疫苗到位，所有疫苗要申請進到台灣，就按照SOP，由台灣登記核可的藥商，來向食藥署申請藥證，驗證疫苗廠的資格、相關證明、有效性、合法性，並經由台灣的FDA核可，透過緊急使用授權（EUA），取得供貨、冷鏈以及緊急授權的程序。

陳亭妃說，若有緊急授權，整個過程可以縮短，但攸關疫苗安全性，申請過程還是必須要存在。有關疫苗的議題，請中國不用再繼續大外宣，國民黨別再繼續配合。如果真的要進來，就依照台灣的程序走，才是最重要。

(中時 )