全國3級防疫警戒延長，各級校園也持續停課至6月14日，為確保校園防疫工作不間斷，民進黨新竹市議員陳建名、劉康彥與科技公司合作，由台灣環保抗菌協會籌備處無償供應，採用全新的抗菌技術奈米防護液替新竹市13間國小、幼兒園全面大消毒，讓學校、家長與孩子都能安心。

劉康彥表示，此波新冠肺炎疫情高峰，教育部為避免學生群聚感染，宣布全國停班停課，但校園消毒工作不能鬆懈，考量校園資源有限，加上老師們忙於備課、適應新的教學模式，才會主動向市府教育處提出消毒協助，也感謝金富宇科技工程公司的鼎力支援。

陳建名指出，他身為兩個孩子的爸爸，對於家長擔心校園整潔的心情感同身受，這次消毒使用的奈米防護液，是通過多項測試報告的新材料技術，以噴塗機噴灑在物體表面形成長效抗菌薄膜，無氣味、無害，希望能強化各校教室、辦公室、走廊、廁所等公共空間的環境整潔。

此次消毒範圍包括西門國小、西門附幼、舊社國小、舊社附幼、載熙國小、載熙附幼、南寮國小、南寮附幼、北門國小、民富國小、清大附小、福林非營利幼兒園、新竹市立幼兒園等。

(中時 )