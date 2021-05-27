因美元及美國公債殖利率回升，削弱黃金避險需求，加上前一交易日金價突破1900美元，並登4個多月高點，引發部分投資人獲利了結，故拖累金價回落；截至台北時間5月27日上午11點5分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金下跌4美元，報每盎司1897.2美元。

7月白銀下跌0.147美元，報每盎司27.73美元。

7月白金下跌9.7美元，報每盎司1190.5美元。

6月鈀金下跌4.2美元，報每盎司2744美元。(商品行情網)

(時報資訊)