《商情》黃金亞洲電子盤回落 11:262021/05/27 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元及美國公債殖利率回升，削弱黃金避險需求，加上前一交易日金價突破1900美元，並登4個多月高點，引發部分投資人獲利了結，故拖累金價回落；截至台北時間5月27日上午11點5分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金下跌4美元，報每盎司1897.2美元。 7月白銀下跌0.147美元，報每盎司27.73美元。 7月白金下跌9.7美元，報每盎司1190.5美元。 6月鈀金下跌4.2美元，報每盎司2744美元。(商品行情網) 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 《經濟》黃金東協將臨 台商大顯身手 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 11:262021/05/18 財經 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 10:012021/05/18 財經 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 財經熱門新聞 小英總統看到了嗎？民眾消費信心驚爆大崩潰 - 財經 - 工商 MSCI盤後生效 當心爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 台灣內需產業瀕死 專家建議這招紓困最有效 - 財經 《熱門族群》航空客運見曙光 雙雄漲停先起飛 - 財經 因工作染疫算職災 勞動部：醫療期間薪資必須照給 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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